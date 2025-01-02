"مدينة الأحلام المتوسطية": تحفة فاخرة تُعيد تعريف الترفيه والضيافة في أوروبا

في قلب البحر الأبيض المتوسط، وعلى جزيرة قبرص الساحرة، تُفتح أبواب وجهة استثنائية لتستقبل زوارها بحفاوة وفخامة. مدينة الأحلام المتوسطية، التي دشنتها شركة ميلكو الرائدة يوم الاثنين 10 يوليو 2023، ليست مجرد منتجع عادي؛ إنها عالم متكامل يجمع بين الترفيه، الضيافة، والمغامرة في أبهى صورها.

حكاية ولادة وجهة عالمية

قبل شهرٍ من الافتتاح الرسمي، بدأ المنتجع استقبال ضيوفه في 12 يونيو 2023، ليعلن لاحقًا، وبفخر، عن انطلاقته الكبرى في يوليو، بحفل مهيب جذب أنظار العالم. المنتجع، الواقع على مشارف مدينة ليماسول النابضة بالحياة، يضم 500 غرفة وجناحًا مصممًا بأناقة فائقة، بما في ذلك الجناح الرئاسي الأكبر في الجزيرة. كل تفاصيل التصميم مستوحاة من سحر البحر المتوسط، حيث تُزين الغرف بلوحات بألوان ناعمة وأثاث يعكس الهدوء والراحة.

كلمات تنبض بالفخر

في كلمته بمناسبة الافتتاح، قال غرانت جونسون، المدير العام للمنتجع: "يسعدنا أن نفتتح مدينة الأحلام المتوسطية، التي تمثل أول خطوة لنا في أوروبا. إننا نقدّم هنا معايير ميلكو الحائزة على جوائز عالمية، ونسعى لجعل كل زيارة لضيفينا تجربة لا تُنسى، بفضل تصاميمنا المعاصرة وخدماتنا من الدرجة الأولى."

فنون الطهي ومغامرات بلا حدود

الزائرون على موعد مع تجربة طهي فريدة في ثمانية مطاعم ومقاهٍ يشرف عليها الشيف العالمي أوليفييه بيليارد. من الأطباق البان آسيوية في "أمبر دراجون"، إلى المأكولات المتوسطية الأصيلة في "أوليا"، يُقدَّم الطعام بمزيج من النكهات الساحرة وتصاميم المطابخ المفتوحة. وحتى عشاق المغامرة لهم نصيب، حيث يضم المنتجع مجمع أدفنتشر بارك الأكبر في قبرص، مع حبل الانزلاق، ركوب الأمواج، ومنطقة ترامبولين.

مركز للفن والترفيه

كان حفل الفنانة نانسي عجرم في 8 يوليو علامة فارقة للمنتجع. جذب العرض الفني الراقي جمهورًا من دول مجلس التعاون الخليجي، ليشهدوا لحظة تحول المنتجع إلى مركز ترفيهي يجمع نجوم العالم.

المنتجع يوفر فعاليات ترفيهية أسبوعية على مدار العام، ويضم مدرجًا على الطراز الروماني ومركزًا متطورًا للمؤتمرات والاحتفالات. سواء كنت تخطط لحفل زفاف فخم، مؤتمر دولي، أو حفلة موسيقية، فإن مساحة المنتجع التي تبلغ 8000 متر مربع تضمن تحقيق كل الأحلام.

الجمال في كل زاوية

لم يُغفل المنتجع أي جانب من جوانب الراحة والترفيه، بدءًا من السبا الصحي "رينو"، المستوحى من سبا "مورفيوس" الحائز على جوائز، إلى أكبر مجمع لحمامات السباحة في قبرص، والذي يُعد جنة للعائلات والأطفال مع نادي خاص للصغار يقدم أنشطة إبداعية.

كما أن عشاق التسوق سيجدون ضالتهم في ممشى المنتجع الفريد الذي يعج بالعروض الترفيهية ويستضيف فنانين عالميين ودي جي من مختلف أنحاء العالم.

وجهة الأحلام للجميع

لا يتوقف تميز مدينة الأحلام المتوسطية عند رفاهيتها وخدماتها؛ فهي أيضًا تمثل التزامًا بالاستدامة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمسافرين الباحثين عن تجارب راقية ومسؤولة. بفضل رحلات الطيران اليومية المباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي، بات الوصول إلى هذا العالم الفاخر أسهل من أي وقت مضى.

مدينة الأحلام المتوسطية ليست مجرد منتجع؛ إنها تجربة تغمر الحواس وتأسر القلوب، وتفتح أبوابها لعهد جديد من الضيافة والترفيه في أوروبا.