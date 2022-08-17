مجرد مزحة.. إيلون ماسك يتراجع عن شراء مانشستر يونايتد

قال الملياردير إيلون ماسك إن تغريدته على موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، كانت مجرد جزءا من "مزحة مستمرة منذ فترة طويلة".



وكان ماسك، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وأغنى رجل في العالم، قد أشار إلى نادي مانشستر يونايتد في تغريدة له في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.



وكتب إيلون ماسك :"كي أكون واضحا، أنا أؤيد النصف الأيسر للحزب الجمهوري والنصف الأيمن للحزب الديمقراطي!".

وأضاف ماسك: "أيضا، أنا سأشتري مانشستر يونايتد، أهلا بكم."



وسرعان ما جذبت كلمات إيلون ماسك، الأنظار بشكل هائل وقد أعيد نشر التغريدة من قبل أكثر من 36 ألف مستخدم كما حصدت نحو 200 ألف إعجاب خلال ساعتين فقط، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".



لكن ردا على التساؤل حول مدى جديته بشأن شراء النادي، قال ماسك :"لا، هذه مزحة مستمرة على تويتر منذ فترة طويلة. لن أشتر أي فرق رياضية."

وتستحوذ عائلة جليزر على نادي مانشستر يونايتد منذ عام 2005، وقد واجهت ملكية العائلة للنادي انتقادات متكررة من قبل الجماهير بداعي تراكم الديون وسوء الإدارة التي أعقبت عملية الاستحواذ المثيرة للجدل على النادي.



كذلك عانى النادي من تراجع حاد في الأداء والنتائج خلال الأعوام الأخيرة.

