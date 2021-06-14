دراسة: 29% من حالات الوفاة بسلالة دلتا في بريطانيا لأشخاص حصلوا على جرعتي لقاح كورونا

المصدر: لندن - د ب ا

كشف تقرير جديد أن نحو ثلث 42 مواطنا بريطانيا توفوا حتى الآن بعد الإصابة بسلالة دلتا من فيروس كورونا حصلوا على جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا.

وفي الوقت الذي أصبح فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على وشك تأجيل إلغاء جميع القيود الخاصة بمواجهة فيروس كورونا لمدة أربع أسابيع، كشف تحليل جديد لهيئة الصحة العامة في انجلترا إلى أن 29% من حالات الوفاة بسلالة دلتا حصلوا على جرعتي اللقاح.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية " أنه إضافة لذلك ألمح تقرير الهيئة إلى أن سلالة دلتا تتمتع بقدرة أكبر على الانتشار داخل المنازل بنسبة 64% مقارنة بسلالة ألفا، التي ظهرت في مدينة كنت البريطانية.

ووفقا للأرقام التي أوردتها الهيئة فإنه يعتقد أن سلالة دلتا لديها قدرة أكبر على الانتشار بواقع 40% في الأماكن المفتوحة.

ويشار إلى أن سلالة دلتا تعد الآن الأكثر شيوعا في المملكة المتحدة، حيث أن أكثر من 90% من حالات الاصابة بالفيروس حاليا من سلالة دلتا.

وفي ظل ارتفاع حالات الاصابة، أثار التقرير الجديد مخاوف بين بعض العلماء من امكانية أن تشهد المملكة المتحدة موجة تفش ثالثة للفيروس.

ومن بين الــ 42 بريطانيا الذين توفوا نتيجة الاصابة بسلالة دلتا من فيروس كورونا، حصل 12 شخصا على جرعتي اللقاح، بينما لم يحصل 23 شخصا على اللقاح، في حين حصل سبعة أشخاص على الجرعة الأولى من اللقاح قبل وفاتهم بأكثر من 21 يوما.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات الهيئة أن فعالية اللقاح ضد الاصابة بسلالة دلتا تبلغ 33% بعد تلقى جرعة واحدة، وترتفع النسبة إلى 81% بعد الحصول على الجرعة الثانية.