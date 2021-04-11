نجاة رئيس مجموعة متاجر "اللولو" في حادثة مروحية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نجا رجل الأعمال رئيس مجموعة لولو يوسف علي وستة آخرين من حادثة هبوط اضطراري لطائرة هليكوبتر، في مدينة كوتشي بولاية كيرالا صباح الأحد.

ووفقا للشركة، فإن جميع الركاب السبعة بمن فيهم علي وأفراد عائلته الأربعة وطياران في أمان ويخضعون حاليًا للمراقبة الطبية في مستشفى ليك شور في كوتشي.

ووقع الحادث في الساعة 9 صباحًا، وفقا للمسؤولين، واضطرت الطائرة للهبوط بجانب حرم جامعي بالقرب من الطريق السريع بسبب مشاكل فنية.

وقال السكان المحليون إنهم سمعوا صوت مفرقعات عندما سقطت المروحية في مستنقع، وتعتقد الشرطة أن خللا فنيا تسبب في الحادث، ومازال التحقيق جاريا.