فيديو لتعليم «إشارة طلب النجدة» يحصد ملايين المشاهدات حول العالم

المصدر: فراس النعسان - دبي

حصد فيديو لتعليم "إشارة طلب النجدة" من العنف ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الـ 24 الماضية، وشهد تداولاً واسع النطاق عبر حسابات قامت بالترويج له بكثافة.

ويحمل الفيديو لقطات توعوية مصور لمجموعة من الأشخاص المعنفين وهم يطلبون النجدة عبر الإشارة لعدم قدرتهم على الكلام كي لا يتعرضون لمزيد من الخطر.

وحقق الفيديو ما يزيد على 5 ملايين مشاهدة حول العالم، بعد أن بثه حساب طاهٍ هندي شهير يُدعى هارجيندر سينغ كوكريغا، الذي أرفق الفيديو بعبارة مختصرة مع الوسم الإلكتروني (HelpMe#)، يُشجع خلالها متابعيه التعرف إلى معنى "إشارة النجدة"، ويدعوهم قائلاً "فلنمنح تلك الإشارة الشهرة".

وتوضح لقطات الفيديو أن على طالب النجدة فتح كفه ومن ثم ضم الإبهام إلى الكف، وثني بقية الأصابع على الإبهام لتكوين قبضة يفهم من خلالها المشاهد أنها طلب إستغاثة ونجدة.