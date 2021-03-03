فيديو لشبيه مشاري البلام يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الـ24 الماضية، لقطات لشاب يعمل على بيع الأسماك في أحد الأحياء بالعاصمة التركية، تشبه ملامحه بصورة كبيرة بملامح الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام.

وظهرت مع اللقطات، التي برزت بشكل واسع على تطبيق "تيك توك"، تعليقات تتذكر الراحل البلام، وابتسامته المميزة، وإطلالته الجميلة على الشاشة طيلة السنوات الماضية من عمره.

وتناقل رواد شبكات التواصل الاجتماعي معلومات متضاربة عن الشاب الذي يشبه الراحل مشاري البلام، إلا أن التأكيد على وجوده في تركيا كان الشئ الوحيد المشترك بينهم.

وقال متابعون إن حب ملتقط الفيديو للفنان الراحل مشاري البلام قاده للوقوف أمام هذا الشاب التركي ونقل الفيديو سريعاً عبر "تيك توك" فرحاً برؤية ملامح "البلام" حية أمامه، رغم أنها على جسد وروح شخص آخر.

الشبيه يمتلك نفس الطول وشكل الشعر الكثيف ولون بشرة مشاري البلام، وقال مصور الفيديو الأصلي إن الشاب تركي له نفس صفات الراحل، مثل طيبة القلب الطيب والأخلاق الحميدة.