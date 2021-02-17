شاب تركي يلتقط «سيلفي» مع زوجته الحامل ثم يدفعها من فوق جبل

المصدر: متابعة موقع الامارات ليوم

وقف زوج تركي لالتقاط صورة رومانسية مع زوجته الحامل فوق قمة جبلية قبل أن يدفعها فجأة متسبباً في وفاتها، وذلك سعياً منه في الحصول على أموال التأمين على الحياة الخاصة بها.



وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، انه تم القبض على هاكان أيسال (40 عاماً)، بتهمة قتل زوجته سمرا أيسال (32 عاماً)، وطفلهما الذي لم يولد بعد أثناء قضاء عطلة في وادي الفراشات في مدينة موغلا بتركيا.

ووجهت المحكمة تهمة القتل العمد للزوج؛ حيث قالت إن "هاكان خَطّط لقتل زوجته؛ للحصول على التأمين ضد الحوادث الشخصية عن زوجته، والبالغ 400 ألف ليرة تركية؛ إذ يعد الزوج المستفيد الوحيد منه".

ويرى الادعاء أن السبب الوحيد وراء جلوس هاكان وزوجته على قمة الجرف مدة 3 ساعات، هو من أجل أن يتأكد من عدم وجود أي شخص آخر حولهما.

ويقول ممثلو الادعاء: إن الزوج بمجرد تأكده من أنه وزوجته وحدهما، دفعها من على الجرف بغية قتلها.



وأشارت لائحة الاتهام إلى أن هاكان طالب بتلقي أموال التأمين بعد فترة وجيزة من الحادث، لكن شركة التأمين رفضت طلبه عندما اكتشفت أن هناك تحقيقاً يجري حول الحادث.