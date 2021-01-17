بالفيديو.. عائلة تحبس ابنتها المريضة في "قفص" 5 سنوات بالفلبين

المصدر: ترجمة مروة سليم

أقدمت عائلة فلبينية على حبس ابنتهم في قفص لمدة 5 سنوات بعد اصابتها بمرض عقلي، في إقليم نيغروس أوكسيدنتال وسط الفلبين، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن "بيبي، 29 عاماً، كانت تعمل في متجر، وكانت تريد أن تصبح عارضة أزياء، لكنها أصيبت بمرض يسمى بـ"الاكتئاب الذهبي" عام 2014، وهو حالة نفسية شديدة تستدعي إدخال المريض المستشفى.

وتم إدخالها إلى احد المستشفيات، وظلت هناك لمدة عام حتى بدأت تتحسن فسمح لها الأطباء بالعودة إلى المنزل.

لكنفي عام 2015 حدثت لها انتكاسة في حالتها الصحية، فاضطرت العائلة إلى حبسها في قفص، حيث أن امكانياتهم المادية لا تسمح بتغطية تكاليف علاجها.

لكن حالتها بدأت تزداد سوءا، فمع غياب الدواء، أصبحت نوبات الاكتئاب والهلوسة جزءا من يومياتها.

وقالت العائلة إنها اضطرت إلى خيار حبس الابنة الشابة في قفص بإحكام أكبر، بعد أن سمحوا لها في بعض الوقت بالخروج وحدها من المنزل.

وأصرت العائلة على حبسها حتى أنهم يقدمون لها الطعام من خلف القضبان، متعذرين بأن تكاليف العلاج في المستشفى باهظة.