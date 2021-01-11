بالفيديو والصور.. طفل يحول الخردة المعدنية لسيارة أحلامه

المصدر: مروة سليم - دبي

حقق صبي من جنوب أفريقيا، حلمه بقيادة مركبة خاصة به، بعد ان استطاع أن يحول الخردة المعدنية إلى سيارة.

وأوضح أوبانكنج تيتيلى، 17 عاماً، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الصبي كان يصلح السيارات منذ الطفولة، حيث كان يساعد والده في إصلاح السيارات، ثم بدأ في جمع الخردة المعدنية منذ عام 2018، بما في ذلك عجلات الدراجات وقطع الغيار الأخرى.

وأوضاف أن والده اشترى له "سكوتر" مستعمل، لإنهاء مشروعه وقد نجح الأمر، وتابع، "لم يساعدني أحد لأنني أردت أن أرى ما إذا كان بإمكاني فعل ذلك بنفسي، والشيء الوحيد الذي علمني إياه والدي هو اللحام والتصليح".

وهذه ليست السيارة الأولى التي يصنعها تيتيلي، حيث تظهر مقاطع الفيديو وهو يركب سيارتين صنعهما بنفسه، وفتح الصبي غطاء سيارته المعدنية في أحد المقاطع لإظهار المحرك الذي صنعه باستخدام محرك "سكوتر"، كما كشف أن سيارته تحتوي على راديو وأشار إلى استخدامه مواد القابلة لإعادة التدوير مثل علب القهوة.

ونشر أوبانكنج انجازه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حيث قال: "لم أستطع الانتظار وشراء سيارة بعد إنهاء المدرسة، لذلك قمت بصنعها، وحلمي هو أن أنتج بفخر سيارة جنوب أفريقية ذات يوم"، وصمم الصبي، السيارة على شكل شاحنة صغيرة، وهي مكونة من أجزاء دراجات وصفائح معدنية ومحرك، تم تلحيمها معاً.