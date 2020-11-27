"مدن العقارية"تسجل رقماً قياسياً في "غينيس" لأطول مبنى يهدم بالمتفجرات

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

سجلت شركة مدن العقارية اليوم رقماً قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة غينيس لأطول مبنى يُهدم بالمتفجرات، بعد نجاحها في هدم أبراج ميناء بلازا في منطقة الميناء، والتي تعلو 144 طابقاً بارتفاع يزيد عن 165 متراً، في عملية تفجير محكمة تمت في 10 ثوان.

انتهت مدن العقارية اليوم من عملية هدم أبراج مينا بلازا بنجاح كامل وذلك في اطار عملية تطوير منطقة ميناء زايد في أبو ظبي

واستغرقت عملية الهدم 10 ثوان وتتكون أبراج ميناء بلازا من أربعة أبنية حيث تم هدم ما مجموعه 144 طابقاً بمواد ذات جودة فائقة

ووفقا لشركة مدن العقارية تشتمل خطة التطوير على عدد من المشاريع كإنشاء أسواق جديدة وتجديد الأسواق القائمة ونقلها إلى مواقع أخرى بالإضافة إلى مشاريع جديدة تجمع بين التراث والتصاميم الحديثة

وستشهد المنطقة عمليات إعادة تطوير واسعة النطاق على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع لإنشاء مشاريع عمرانيّة حديثة توفّر الدعم لأنشطة التجارة والاستثمار والسياحة والتسوّق وستختلف المدّة الزمنيّة لإنشاء كلٍ منها

كما ستعمل هذه المشاريع على تأمين وجهة تتميّز بالحفاظ على الهويّة الوطنيّة للدولة وتلبّي تطلعات المقيمين وزوار العاصمة أبوظبي على السواء.