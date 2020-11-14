بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسني

المصدر: مروة سليم - دبي

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عبر خاصية "الستوري" بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" منشور تعلن من خلاله انفصالها عن النجم المصري تامر حسني.

وكتبت بسمة بوسيل :"لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور"، مضيفة "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، ياريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة بالتوفيق للجميع".

من جانبه لم يعلق الفنان المصري على المنشور، بينما نشر منشورات خاصة بألبومه الأخير "خليك فولاذي".

يشار إلى أن آخر أعمال تامر حسني أغنية "كرهتني في الحب" والتي طرحتها شركة "روتانا" أخيراً عبر قناتها على مواقع التواصل الإجتماعي.