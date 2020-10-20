بالفيديو: الحد الطبيعي لعمر الإنسان وإمكانية إطالته

المصدر: مرصد المستقبل

تعتبر كالمينت من فرنسا أكبر المعمرين في العالم، إذ عاشت 122 عاما، وفقا للسجلات الرسمية، ولكن هل يمكننا أن نعمر أكثر من ذلك، وهل يعتبر ذلك أخلاقيا؟

يرجح ان الحد الطبيعي لحياة الإنسان يصل إلى 100 عام، وتذكر دراسات علم الشيخوخة أن أجهزة الجسم تنهار بعد ذلك.

غير أننا أصبحنا قادرين على استبدال أعضاء الجسم بأخرى، ويرى البعض أن الحياة قابلة للإطالة، وحتى إن تعطلت أعضاء الجسم كاملة قد ينجح العلم في الحفاظ على الوعي، إلا أنه ليس خيارا متاحا للجميع.

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