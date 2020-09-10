شركة «إل جي» تكشف عن كمامة مزودة بجهاز تنقية يعتمد على البطارية

المصدر: مرصد المستقبل

أعلنت شركة التقنية الكورية الجنوبية العملاقة، إل جي، رسمياً عن كمامة الوجه المزودة بخاصة تنقية الهواء «بيوريكير ويرابل إير بيويريفاير»، وهي تمتاز بمرشحي هواء من نوع إتش 3 هيبا، ومراوح متعددة السرعات تثبت بسهولة على الوجه مثل الكمامة العادية.

وتوفر إمكانية شحنها في المنزل ضمن علبة للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية.

وتكتشف الكمامة الجديدة طريقة تنفسك لتضبط سرعة المروحة تلقائياً لتسهيل التنفس، وهي مصممة لتقليل تسرب الهواء حول الأنف والذقن.

وتمتاز كمامة «بيوريكير ويرابل إير بيويريفاير» بأن أجزائها جميعاً قابلة لإعادة التدوير.