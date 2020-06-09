الشرطة الايطالية تعثر على 15 مليون يورو خلف جدار زائف

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت الشرطة الايطالية، امس، ضبط حوالى 15 مليون يورو نقدا مخبأة في مكان غير متوقع صمم بدهاء بالغ.



وجاء في بيان الشرطة «داخل شقة مهرب المخدرات لاحظ الشرطيون أمراً غير طبيعي في المسافة الفاصلة بين جدارين».

وأضاف «بعد التحقق من الجدار عثرت الشرطة على تجاويف فهدمته. وكان الاكتشاف صادماً: كان الجدار زائفاً ويخفي 28 صندوقاً مليئة بحزم من أموال نقدية قدر مجموعها بنحو 15 مليون يورو».

وكانت الشقة مسجلة باسم والد ماسيميليانو كاوكي الذي يعتبر أحد تجار المخدرات الرئيسيين في منطقة ميلانو.

وفي تحقيق منفصل أجرته محكمة بولونيا (وسط شمال)، حكم على ماسيميليانو كاوكي بالسجن بتهمة تهريب المخدرات وكان قيد الإقامة الجبرية إلى حين صدور الحكم النهائي.

وبعد الاكتشاف الأخير الذي وصفته صحيفة «لا ستامبا» اليومية بأنه «أبرز عملية ضبط لأموال نقدية في تاريخ إيطاليا»، خسر كاوكي ميزة الإقامة الجبرية وأودع السجن.