سورية تعلن تسجيل هزة أرضية بالقرب من سواحل اللاذقية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد المركز الوطني للزلازل في سورية، في الساعات الأولى من فجر اليوم، تسجيل هزة أرضية قرب شاطئ مدينة اللاذقية.



وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تسجيل المركز الوطني للزلازل هزة أرضية شدتها 3 درجات على مقياس ريختر بالقرب من مدينة اللاذقية السورية.



وأكدت سانا، أن الهزة الأرضية حدثت على عمق 10 كيلومترات وأن مركزها كان على مسافة 33 كيلومترا عن بعيدا شاطئ مدينة اللاذقية.



وأشارت الوكالة إلى أم أن الزلزال وقع في تمام الساعة (1.48 صباحا بالتوقيت المحلي، 10.48 بتوقيت غرينتش).



ولم تضيف سانا أي تفاصيل أخرى حول حدوث أضرار مادية أو وقوع إصابات.



ويشار إلى أن المركز الوطني للزلازل في سورية نفى، في وقت سابق شائعات تم تداولها، عن قرب وقوع زلزال مدمر على السواحل السورية.