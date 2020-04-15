متجاوزين الألم والإرهاق.. أطباء "كورونا" يبثون البهجة والطمأنينة حول العالم بـ"الرقص"

المصدر: ديما منصور - دبي

يعيش الأطباء والممرضون في الآونة الأخيرة ظروفا عصيبة لربما لم تمر عليهم سابقا، وذلك في ظل انتشار كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، وحوَل المشافي إلى ساحات حرب ضد هذا الفيروس، كما حوَل العاملين في المجال الصحي، خط الدفاع الأول ، إلى مقاتلين على الجبهات الأمامية في مواجهة "كوفيد-19".



وعلى الرغم من قضاء الطاقم الطبي لمعظم يومه في المشافي وساعات عمله الطويلة، وعلى الرغم من الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها أمام الأعداد الكبيرة من مصابي ووفيات فيروس كورونا حول العالم، إلا أنهم اختاروا اللجوء إلى الرقص والفكاهة للتغلب على الأجواء السلبية التي باتت تسيطر على العالم، كوسيلة منهم لنشر الفرح والايجابية ورفع معنويات المرضى والأشخاص الذين يلتزمون بيوتهم لمكافحة انتشار "كورونا"، وللتخفيف أيضا عن بعضهم البعض.



وانتشرت مقاطع فيديو لأطباء وممرضين حول العالم، وهم يرقصون في المشافي مرتدين زيهم الطبي وبدلات الوقاية، على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما على تطبيق "تيك توك"، الذي يطلق متابعوه تحديات عدة للرقص ومقاطع فكاهية.



وكان لمقاطع الفيديو تلك وقعا ايجابي كبيرا، فلاقت انتشارا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث أنهم أعادوا نشرها وتداولها على صفحاتهم، وأرفقوها بتعليقات تعبر عن امتنانهم الكبير للطواقم الصحية في المستشفيات التي تعيش أوضاعا صعبة في ظل هذه الظروف، كما أرفقوها بعبارات شكر على محاولاتهم ببث الإيجابية والفرح على الرغم من التعب والإرهاق الشديدين اللذان يتعرضان له.



ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد لعبت الطواقم الطبية دورا هاما في توعية العالم حول "كوفيد-19"، حيث سبق وأن لجأ العديد من الأطباء والممرضون في جميع أنحاء العالم، إلى وسائل التواصل لتوجيه رسائل للناس تحضهم من خلالها على البقاء في منازلهم وعدم خرق حظر التجول الذي فرض في غالبية دول العالم للحد من انتشار الفيروس، فقاموا بنشر صورهم وهم يحملون لافتات مكتوبة بلغات عدة بينها العربية مفادها "نحن في المستشفى من أجلك، أرجوك ابق في المنزل من أجلنا".



ويشار إلى أنه، وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر العالم صورا تبين ظهور ندبات وتقرحات على وجوه المسعفين والممرضين، بسبب ارتداء الأقنعة الطبية بشكل دائم، وصورا أخرى لبعضهم وقد غلبه النوم في أروقة المشافي وعلى كراسيها من شدة التعب والإرهاق.