السعودية تمدد العمل بمنع التجول حتى إشعار آخر

المصدر: الرياض - وام

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول حتى إشعار آخر وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس "كورونا" الحالية.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أن أمر التمديد يأتي إلحاقا لما سبق الإعلان عنه بشأن منع التجول لمدة 21 يوما للحد من انتشار فيروس " كورونا " واتخاذ الوزارة ما يلزم لتطبيق هذا المنع ونظرا للحاجة إلى استمراره.

وأضاف المصدر أن الوزارة تهيب بالجميع الالتزام بأمر التمديد حفاظا على صحتهم وسلامتهم وتؤكد في الوقت ذاته استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الـ 13.