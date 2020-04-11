بالفيديو.. لحظة استقبال مستشفى لأحد جراحيها بعد تعافيه من "كورونا" ومعاودته العمل

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

شكل يوم الخميس الماضي يوما خاصا بالنسبة لجراح القلب والأوعية الدموية الدكتور بول سوندرز عندما دخل إلى مركز مايمونيدس الطبي في بروكلين، نيويورك، حيث استقبله موظفوا المستشفى بالتصفيق الحار، مرحبين بعودته ومعاودته العمل بعد إصابته وتعافيه من فيروس كورونا المستجد.



وكان سوندرز قد اكتشف اصابته بفيروس كورونا في مارس الماضي، بعد ظهور بعض الأعراض عليه، وكانت إصابته من الدرجة الخفيفة، ما عجل في شفائه وتمكنه من العودة إلى العمل.



وقال سوندرز للموظفين والعاملين في المستشفى الذين صفقوا له بحرارة في الردهةمرحبين بعودته إلى العمل: "شكرا جزيلا.. كان هذا غير متوقع.. شكرًا لكم جميعًا على قدومكم.. وشكرا لكم على العمل بجد.. إنني سعيد بالعودة."



وقال سوندرز لموقع "اي بي سي نيوز" الأميركي: "يعمل الجميع في المستشقى بجد، وطوال فترة وجودي في المنزل كنت متلهفاً للعودة إلى العمل ولا سيما في هذا الظرف الاستثنائي".