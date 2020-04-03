بالفيديو.. رفع أذان الجمعة بمكبرات الصوت في ألمانيا لأول مرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

سمحت السلطات الألمانية اليوم الجمعة ولأول مرة في تاريخ ألمانيا برفع أذان الجمعة بمكبرات الصوت خارج مسجد دار السلام بحي نوياكولن، في برلين وهو إجراء استثنائي تقوم به السلطات الألمانية بالرغم من إستمرار إغلاق دور العبادة في أكل أنحاء البلاد لرفع البلاء عن شعب ألمانيا مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح الآلاف.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو رفع الأذان من برلين بشكل كبير جداً وظهر وقوف الأشخاص لتصوير هذا الحدث الأول من نوعه في تاريخ ألمانيا.

ويتم السماح يوميًا لكنيسة الجليل والمعابد اليهودية، بإقامة الصلوات عبر مكبرات الصوت يومياً الساعة السادسة، أملا في رفع وباء، كورونا عن ألمانيا التي تتأثر بشكل كبير بالإصابات مثل باقي أنحاء العالم وخاصة أمريكا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.