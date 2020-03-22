كورونا يكشف خيانة رجل بريطاني لزوجته!

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

يعيش زوج بريطاني ثلاثيني مصاب بفيروس كورونا المستجد حالة من القلق والرعب، لكن ليس بسبب المرض، وإنما لمعرفة زوجته بأمر خيانته لها، وأن لديه عشيقة سرية في بلد آخر.

فقد أبلغ الرجل شريكة حياته أن لديه رحله عمل داخل البلاد، وذلك قبل أن يسافر إلى إيطاليا للقاء صديقته هناك وقضاء بعض الأيام معها.

لا أنه اضطر إلى العودة مبكرا بعد أن أعلنت إيطاليا حجرا صحيا على كامل البلاد، علما أنها البلد الأوروبي الأكثر تضررا من الوباء.

ولدى عودته، ذهب الرجل إلى المركز الصحي بعد أن ظهرت عليه أعراض المرض، وهناك اعترف أن عشيقته هي من نقلت له الفيروس، رافضا أن يكشف عن هويتها.

وعندما علمت الزوجة بالأمر، فرض على نفسها حجرا صحيا منزليا في بيتها شمالي إنكلترا، حيث تعاني خوف الإصابة بالمرض إلى جانب صدمتها من خيانة بعلها.