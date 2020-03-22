بريطاني ينتج دواء مزيفا لعلاج كورونا ويحاول بيعه في الخارج

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل ينتج دواء مزيفا لعلاج فيروس كورونا، للاحتيال على بعض المصابين.

وقالت الشرطة السبت إنها اتهمت الرجل بإنتاج دواء مزيف ومحاولة بيعه خارج البلاد.

المتهم يدعى فرانك لودلو (59 عاما)، من وست ساسكس في جنوب إنجلترا، جرى توقيفه الجمعة واتهم بالاحتيال وحيازة مواد لاستخدامها في هذا الاحتيال وتصنيع منتج طبي بشكل غير قانوني.

ومثل لودلو أمام محكمة في مدينة برايتون وأمرت باستمرار احتجازه حتى يوم 20 أبريل.

جاء اعتقال لودلو بعد تحقيق مشترك أجرته وحدة جرائم الملكية الفكرية التابعة لشرطة مدينة لندن ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وبدأت القضية عندما اعترض ضباط وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في لوس انجليس طردا في 18 آمارس، تم إرساله من المملكة المتحدة واحتوى على 60 عبوة منفصلة لعلاج فيروس كورونا تم تصنيفها على أنها ”علاج مضاد للأمراض“.

وخلصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن هذا المنتج دواء غير معتمد وأبلغت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة.