شايفر: بني ياس لا يشبه الظفرة

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

قال مدرب فريق بني ياس، الألماني وينفرد شايفر إن فريقه لا يشبه الظفرة وأن "السماوي" يتكون من لاعبين شباب بينما منافسهم لديه لاعبين شاركوا في الدوري لسنوات.

وقال في المؤتمر الصحافي اليوم: "لا يوجد إي وجه شبه بين فريقي ومنافسنا، نحن فريق شاب ومنافسة لديه لاعبين سبق لهم المشاركة في المواسم السابقة في الدوري".

واعترف المدرب أن المواجهة التي ستجمعهم بضيفهم فريق الظفرة يوم السبت ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي ستكون أصعب من المواجهتين السابقتين اللتين فاز بهما الفريق على النصر وعجمان على التوالي.

واكد المدرب أن فريقه لم يحصل على فرصة جيدة للاستعداد لخوض اللقاء بسبب ضيق الوقت بين مواجهة "البرتقالي" و"فارس الظفرة".

وتابع: "أتوقع أن تكون المباراة أصعب من اللقاءين السابقين، لقد حصلنا على راحة لمدة يوم واحد ولم تكن فترة كافية للاستعداد بشكل جيد".