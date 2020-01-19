بالفيديو.. الأمطار تغمر مزارعا في استراليا بفرحة عارمة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نشر موقع "اي بي سي نيوز" الأميركي مقطع فيديو لأحد المزارعين في ولاية "نيو ساوث ويلز" في استراليا عندما رأى أول زخات المطر على مزرعته بعد موسم طويل من الجفاف تسبب بحرائق لا مثيل لها في البلاد.

ويظهر المزارع في مقطع الفيديو وقد غمرته سعادة كبيرة بعد سقوط الأمطار "أخيرًا" على أرضه في أعقاب ما أسماه "أسوأ موجة جفاف في الذاكرة الحية".

وكان أستراليون أحتفلوا بوصول الأمطار إلى مناطق متضررة بالحرائق والجفاف جنوب شرقي أستراليا.

ويتطلب الأمر المزيد من الأمطار للقضاء على الحرائق نهائيا، لكن أحوال الطقس في اليومين الماضيين خففت من حدة النيران في بعض المناطق.