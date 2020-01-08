الأرصاد: أمطار مختلفة الشدة خلال الأيام المقبلة

المصدر: أبوظبي-وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة خلال الأيام المقبلة بحالة عدم استقرار جوي نتيجة وجود امتداد منخفض جوي علوي من الغرب مصحوبا بكتلة هوائية باردة يتزامن معه امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر.

و أوضح المركز في بيان له أن المنخفض الجوي سيؤدي إلى تكاثر السحب على أغلب مناطق الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات على مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة للبرق و الرعد و سقوط البرد أحيانا على بعض المناطق.

وتبدأ الحالة الجوية من بعد ظهر يوم الخميس على المناطق الغربية وبعض المناطق الجبلية الشرقية والبحر لتمتد وتشتد تدريجيا على أغلب مناطق الدولة يومي الجمعة والسبت، وتقل السحب تدريجيا اعتبارا من مساء السبت و يطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على المرتفعات الجبلية مع احتمال وجود مياه متجمدة.

و خلال يومي الأحد و الإثنين تخف حدة الحالة الجوية بوجه عام و يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا على بعض المناطق مع فرصة سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية.

و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تصبح جنوبية غربية إلى شمالية غربية اعتبارا من ليل يوم الجمعة تكون معتدلة إلى نشطة السرعة و قوية أحيانا على البحر ومع السحب و تكون مثيرة للغبار و الأتربة على المناطق المكشوفة.