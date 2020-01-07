محمد بن راشد: خطة من 50 هدفاً لدبي خلال الخمسة أعوام القادمة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ترأس اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاجتماع الأول لمجلس دبي ، حيث تم اعتماد تطوير خطة من خمسين هدفاً لدبي خلال الخمسة أعوام القادمة، سيتم إعلانها خلال ٦٠ يوما.

وقال سموه في سلسلة تغريدات على "تويتر": "خمسون هدفا في الخطة سنضمنها في اتفاقيات الأداء الخاصة بمدراء العموم . ما نعلنه سننفذه عبر فريق العمل .. أو نستبدل الفريق"

وأضاف سموه: "اعتمدنا ضمن مجلس دبي أيضا انشاء مجلس دبي للإعلام ويضم مكتب دبي الإعلامي ومدن الاعلام والإنتاج والاستوديوهات والشبكات الإذاعية والتلفزيون والصحف ولجنة الانتاج التلفزيوني والسينمائي. أحمد بن محمد بن راشد رئيسا . تنافسيتنا الاعلامية ضرورية في الفترة القادمة".

وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا أيضا ضمن مجلس دبي البدء بتطوير مخطط اقتصادي للإمارة لخلق قطاعات جديدة بما يضمن تفوقها وتنافسيتها العالمية وجاذبيتها الاستثمارية ... وطلبنا من المفوضين الستة في المسارات التنموية تسليم خطط المائة يوم خلال أسبوعين، وأقررنا اليوم في مجلس دبي البدء فورا بتطوير مخطط حضري جديد للإمارة يعمل على تطوير خارطة جودة الحياة بدبي ويضمن أن تكون دبي المدينة الأفضل في المعيشة والحياة عبر توفير أفضل المرافق لأفضل مدينة في العالم

وجاء في تغريدة أخرى لسموه: "اعتمدنا في مجلس دبي نظاما جديدا لحوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية بإشراف مكتوم بن محمد يلزمها بتشكيل مجالس إدارة كسلطة عليا ويمنع الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الإدارة ويلزم مجالس الإدارة بتشكيل لجان لتقييم الاستثمارات وإدارة المخاطر ورفع تقارير أداء سنوية للحكومة"