بالفيديو.. أغرب سرقة لجهاز صراف آلي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم لص جريء على استخدام جرافة لاقتحام مركز تجاري في أستراليا، والسطو على ماكينة الصراف الآلي عند مدخل المركز.

وأظهر فيديو سجلته كاميرات المراقبة في المركز، الجرافة خارج مركز تسوق "ستوكتون نورث شور"، في مدينة كوينزلاند الأسترالية، فجراً، حيث يقوم سائقها بجرأة عالية، بحمل جهاز الصراف الآلي وسحبه معه في الوقت الذي خلت فيه الساحة من رجال الأمن.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس، اقتحم اللص حواجز المبنى وحطم 3 منها، قبل أن يتجه مباشرة نحو ماكينة الصراف الآلي في ساحة مركز التسوق، ومن ثم استخدم اللص الحفار لتجاوز لافتة دعاية قبل أن يصل إلى ماكينة الصراف الآلي التابعة لمصرف "كوكون ويلث"، ويقتلعها من الجدار.

وقالت شرطة "كوينزلاند" إنه قد تم العثور على الجرافة وماكينة الصراف الآلي الفارغة لاحقا في أرض مدرسة ابتدائية، حسب موقع (سبوتنيك).