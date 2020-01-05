القضاء اللبناني يوقف زوج الفنانة نانسي عجرم بعد قتله مسلحاً اقتحم منزله

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدر القضاء اللبناني، الأحد، قرارا بتوقيف زوج الفنانة نانسي عجرم، فادي الهاشم، بعد إطلاقه النار على مسلح اقتحم منزله بقصد السرقة ما أدى إلى وفاته لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي تفاصيل الواقعة، دخل شخص ملثم إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في سهيلة كسروان، بهدف السرقة، مدججا بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل.

وما إن أشهر السارق المسدس الذي تبين فيما بعد أنه مزيف، حتى أخاف الحراس ودخل المنزل، ولم يتمكن زوج نانسي من إبعاد السارق رغم التفاوض معه، ومحاولة إقناعه بأخذ المال والانصراف، حيث أطلق زوج الفنانة النار على السارق مما أدى إلى مقتله على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية.