"محمد بن زايد" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "تواضع لن تراه إلا في دار زايد"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد انتشار صور لسموه إلى جانب شاب بنغالي مقيم بأبوظبي خلال اداء صلاة الجمعة، اليوم، في جامع الشيخ زايد.

وعبر المغردون عن فخرهم وحبهم لسمو الشيخ محمد بن زايد، وإعجابهم بتواضعه، واصفين إياه بـ "قلب الوطن".

ونشر حساب باسم "محبي الشيخ زايد" تغريدة تقول: "للأخلاق مراتب بالدنيا، كلما زادت أخلاقك زاد قدرك بين الناس وارتفعت مرتبه".

وتداول العديد من المغردين عبارة "من تواضع لله رفعه"، إشارة منهم إلى تواضع سموه ومكانته الرفيعة بين محبيه. فقال أحدهم: "فخر الوطن وساكن القلوب ... اللهم احفظه بعينك التي لا تنام .. من تواضع لله رفعه".

وقال آخر: "من تواضع لله رفعه.. ها قد رفع الله قدرك يا سيدي بين الأنام".

وأشار مغردون إلى أن سموه استطاع بتواضعه كسب محبة الناس من مختلف بقاع الأرض، فقال أحدهم: "سيدي ووالدي الشيخ محمد بن زايد قدوة في الأخلاق والتواضع والتسامح والتعايش .. كسبت قلوب الناس من مشارق الأرض ومغاربها .. حفظك الله ودمت ذخراً وعوناً وقدوة..".

من جانبهم علق مغردون على صورة سموه مع الشاب البنغالي قائلين إن هذا التواضع هو من شيم حكام الإمارات العربية المتحدة، وانه غير موجود سوى في دار زايد، فقال أحدهم: "صورة لنُ تراها إلا فيُ دار زايدِ".

وقال آخر: "هنا فقط في دار زايد وبين أبناء زايد قائد الإنسانية والتسامح والتواضع.. اللهم احفظه بعينك التى لا تنام فأنت خير الحافظين".

كما قالت إحدى المتابعات: "صورة يعجز اللسان عن وصفها ، ولكنها ليست بغريبة عن شيوخنا".

ومن جهتم وجد بعض المغردين أن هذه الصورة هي رسالة لكل من يرغب في تعلم التواضع، فقالت إحدى المغردات: "رسالة لكل من يرغب في تعلم التواضع.. حفظك الله يا سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".