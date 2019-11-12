إلقاء القبض على طاعن الفرقة المسرحية في الرياض

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

باشرت أجهزة الأمن السعودية مساء الاثنين التعامل مع حالة اعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم عرضاً حيا لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحي الملز وسط العاصمة السعودية، الرياض.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن أنه تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه للمسرح، وألقي القبض عليه، وتبيّن أنه مقيم يمني الجنسية، يبلغ من العمر ٣٣ عاماً.

وتابع: "ضبط بحوزته السلاح المستخدم "سكين"، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.

إلى ذلك، نوّه أنه تم تقديم الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية بسيطة، وحالتهم الصحية أضحت مستقرة، مشيرا إلى أنهم تلقوا العناية الطبية اللازمة.