بالفيديو.. معلمة تنهال بالضرب على طالبة وتطرحها أرضاً

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر معلمة وهي تنهال ضرباً على إحدى الطالبات داخل الفصل في مدرسة ليمان الثانوية بولاية تكساس الأميركية.

وأظهرت اللقطات التي جرى تسجيلها من قبل طلاب آخرين داخل الفصل الدراسي، المعلمة وهي تنهال بالضرب على الطالبة قبل أن تطرحهاأرضاً ثم انهالت مرة أخرى بقدمها على رأسها.

من جانبها ألقت شرطة ولاية تكساس باعتقال المعلمة تيفاني شادل لانكفورد "32 عاماً"، فيما اتخذت المدرسة قرارا بفصلها من العمل بعد الواقعة، كما جرى تم نقل الطالبة للمستشفى، وذلك كما ذكرت قناة "فوكس نيوز".

وقالت المدرسة في بيان لها: "تحت أي ظرف من الظروف، لن يتم التغاضي عن هذا السلوك في مدرسة ليمان الثانوية، نحن نأخذ سلامة وأمن طلابنا على محمل الجد، لقد اتخذنا إجراءات سريعة عندما وقع هذا الحادث وسنفعل كل ما هو ضروري لحماية طلابنا".