بالفيديو: هزاع المنصوري.. هذه مجرد بداية ولنا عودة بإذن الله

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجه رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري الشكر لكل من ساهم في تحقيق طموح زايد بالوصول للفضاء، حيث قال المنصوري في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جزيل الشكر لجميع من ساهم في تحقيق طموح زايد ولجميع من عمل على هذا الإنجاز العظيم، بوركت جهودكم، مازالت هذه مجرد بداية، ولنا عودة بإذن الله".

وقال المنصوري قبل اللحظات الأخيرة لانفصال المركبة التي تقلهم للأرض عن محطة الفضاء الدولية: "نكاد ننفصل عن محطة الفضاء الدولية، تحدٍ آخر يجول في الأرجاء، بخوف طمأنه الفخر، سأعود مسلّما صنيع زايد لأرضه، لم ننتهِ ولن ننتهي سنعود لنفتتح طريقنا الذهبي إلى الفضاء، لتتألق النجوم بأسمائنا، ولنعيد مجد رواد الفضاء العرب مرة أخرى".

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