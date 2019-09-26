بالفيديو.. أول مكالمة لـ هزاع المنصوري من داخل محطة الفضاء الدولية

المصدر: مروة سليم – دبي

قال أول رائد فضاء اماراتي هزاع المنصوري في أول كلماته من داخل محطة الفضاء الدولية: طموح زايد اليوم وصل الفضاء وعانق النجوم وهذه هي البداية ... سلامي لقادتنا وشيوخنا وشعبنا والوطن العربي.

ووصل المنصوري في تمام الساعة الثانية والنصف في الساعات الأولى من صباح اليوم محطة الفضاء الدولية.

وكانت الرحلة التاريخية قد انطلقت في الساعة المحددة لإطلاق الصاروخ "سويوز" عند الخامسة وست وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي.

ويرافق هزاع المنصوري على متن المركبة "سويوز أم أس 15"، التي انطلقت من مدينة بايكونور، كل من رائدي الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأميركية جيسيكا مير.