بالفيديو.. العويس يشيد بالوعي السياسي والإيمان بدور "الوطني"

المصدر: الفجيرة - وام

تفقد وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبدالرحمن بن محمد العويس، اليوم، مركز تسجيل المرشحين في إمارة الفجيرة، وذلك في اليوم الخامس والأخير من فترة تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، حيث استمع إلى شرح عن سير العمل في المركز من فريق لجنة إمارة الفجيرة، وذلك بحضور اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، رئيس لجنة إمارة الفجيرة.

وأشاد العويس بالإقبال الكبير الذي شهدته مراكز تسجيل المرشحين في جميع الإمارات، مؤكداً أنه دليل واضح على مستوى الوعي السياسي لدى جميع فئات المجتمع، كما أنه دليل على نضح العمل البرلماني في دولة الإمارات، وانعكاس لإيمان أفراد المجتمع بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي وأعضاؤه لخدمة الوطن والمواطن مما جعل تجربة الانتخابية نموذجا ناجحا بسواعد ابناء الإمارات وتمكين المرأة في العمل السياسي.

وأثنى على جميع الجهود التي عملت بإخلاص وبتفان لتقديم أفضل الخدمات في مراكز تسجيل المرشحين من لجان الإمارات وفرق عملها والتي حرصت على الاستعداد عالي المستوى، وتوفير أفضل التجهيزات والتقنيات التي تسهم في تسهيل عملية التسجيل والارتقاء بتجربة المتعاملين من أعضاء الهيئات الانتخابية والوصول إلى أعلى معدلات السعادة والرضا.

وأكد أن نجاح العملية الانتخابية في جميع مراحلها مرهون بالعمل كفريق واحد لخدمة المواطن الذي تضعه القيادة ضمن أولى اهتماماتها، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه جميع اللجان التابعة للجنة الوطنية للانتخابات التي تعمل لتوحيد الجهود للوصول إلى تنفيذ عملية انتخابية ترقى لطموحات قيادة دولة الإمارات التي تحرص على أن يكون شعب الإمارات في المراكز الأولى.

وكانت فترة تسجيل المرشحين في كافة مراكز التسجيل المنتشرة في جميع إمارات الدولة، استمرت في الفترة من 18 أغسطس إلى اليوم 22 أغسطس 2019.