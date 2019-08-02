بالفيديو.. مضيفة طيران تنام داخل صندوق الحقائب العلوي!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر تصرف غريب من مضيفة جوية حيث أنها كانت نائمة داخل صندوق الحقائب العلوي أثناء صعود الركاب للطائرة.

وتوضح اللقطات مضيفة الطيران وهي مستلقية في صندوق حقائب الركاب أثناء رحلة على خطوط "ساوث ويست" الجوية الأمريكية والتي كانت متجهة من فيلادلفيا إلى ناشفيل.

ونشرت المقطع احدى المسافرات عبر حسابها بموقع لتواصل الإجتماعي "تويتر"، وعلقت قائلة: "لا يمكنني وصف اندهاشي من هذا الأمر الغريب".

كما التقطت صورة لمضيفة الطيران وهي تنظر إلى ركاب الطائرة في الأسفل، وكتبت: "هل هذا حلم؟".

من جانبها قالت صحيفة "ديلي ميل"، إن المتحدث الرسمي باسم شركة "ساوث ويست" أوضح قائلاً "موظفونا معروفون بحسهم الفكاهي وشخصياتهم الفريدة. في هذه الحادثة، حاولت إحدى مضيفاتنا المزاح مع الركاب أثناء صعودهم الطائرة. بالطبع، هذا الأمر ليس اعتياديا، حيث تشكل السلامة أولوية قصوى بالنسبة لنا".