بالفيديو.. 175 ألف دولار تتطاير في الهواء بولاية فرجينيا الأميركية

المصدر: ترجمة موقع "الإمارات اليوم"

تطاير مبلغ 175 ألف دولار في الهواء، ليل الثلاثاء، من سيارة مصفحة محملة بمئآت الآلاف من الدولارات في ولاية فرجينيا الأميركية.

وانفتح باب السيارة الخلفي ما أدى إلى تطاير هذا المبلغ منها على الطريق السريع في مدينة أطلنطا بولاية فرجينيا. ما دفع السائقين للوقوف بسياراتهم لجمع المال الذي سقط على الأرض.

ونقلت وسائل اعلام أميركية عن الشرطة قولها إنه عندما فُتحت أبواب الشاحنة المدرعة التى تنقل النقود خلال سيرها على الطريق، سقطت الأوراق المالية على الأرض والتي تقدر بحوالي 175 ألف دولار.

ويظهر الفيديو، الذي نشره موقع قناة "أي بي سي نيوز" الأميركية السائقين وهم يقومون بجمع الأموال التي سقطت على الأرض.

وطالبت الشرطة السائقين بإعادة المال وإلا فإنهم قد يواجهون تهمة السرقة.