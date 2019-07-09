توقعات إيجابية لتصدر اقتصاد الإمارات خليجياً

المصدر: فراس النعسان - دبي

توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3% العام المقبل، ليحقق أفضل أداء بين دول الخليج، بدعم من ثلاثة عوامل، هي: معرض «إكسبو 2020 دبي»، وتزايد أعداد السياح، ونمو الاستثمارات، مشيرة إلى أن الاقتصاد المحلي حقق، خلال الربع الأخير من العام الماضي، أقوى أداء منذ نحو عامين، بعد أن شهد نمواً قدره 2.8%.

وذكرت المؤسسة، في تقرير حديث لها، أن تراجع أسعار النفط المتوقع، لن يكون له أي تأثير سلبي في الإمارات، إذ من المتوقع أن تحقق فائضاً في الميزان الجاري ووفورات مالية من العملات الأجنبية.

وأفادت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، في تقرير حديث لها، بأن دولة الإمارات تشهد أفضل أداء اقتصادي بين دول الخليج، خلال العام المقبل، بدعم من معرض «إكسبو 2020 دبي».