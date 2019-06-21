بالفيديو.. سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

ذكر المرصد الوطني للأرصاد في الدولة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن أمطارا هطلت على مناطق متفرقة في الدولة، منها شارع الإمارات ومنطقة الرغم ولهباب في دبي ونزوى في الشارقة.

 

وأضاف المركز أن سحبا ركامية، يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة ستؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر أحيانا على بعض المناطق الشرقية.

 

 

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