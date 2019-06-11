تحطم مروحية فوق مبنى في مانهاتن بنيويورك

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تحطمت امس، طائرة مروحية فوق أحد المباني في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الأميركية، وتوفي قائدها على الفور.

وقال حاكم نيويورك أندرو كيومو، إن "المعلومات الأولية تشير إلى هبوط اضطراري للطائرة المروحية على سطح المبنى ووقوع حريق"، مبيناً أن سكان المبنى "شعروا بهزة كبيرة لكن لم يتعرض أحد منهم للأذى".

وأضاف كومو: "بينما كانت المروحية تحاول الهبوط على سطح المبنى اندلعت نيران، ولكن قوات الإطفاء سيطرت عليها".

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن إدارة إطفاء الحرائق بنيويورك، قولها إن "قائد الطائرة المروحية لقي مصرعه إثر الحادث" الذي وقع بالشارع السابع بحي مانهاتن بالقرب من ميدان تايمز الشهير.

وأكد حاكم نيويورك أن "هناك ضحايا نتيجة الحادث لكن لم يتم تحديد عددهم بعد".

وأشار إلى أن الأنباء الأولية عن الحادث أثارت القلق، لكنه أكد أنه لا يوجد أي مؤشر على أن الحادث ناجم عن "عمل إرهابي".