حقائق معمارية باهرة عن أحدث المعالم في أبوظبي

المصدر: ابوظبي- الامارات اليوم

مَعلمٌ جديدٌ أضيف إلى العديد من المعالم الثقافية والسياحية المنتشرة في دولة الإمارات مع افتتاح قصر الوطن أمام الجمهور في شهر مارس الماضي. إذ يمثل القصر، الذي يحتضنه مجمع قصر الرئاسة في أبوظبي، رافداً يُثري الحصيلة المعرفية لدى زواره، ويشكل أيضاً جسراً للتواصل الحضاري بفضل ما يجمعه من معلومات تاريخية ومعرفية وإنسانية ومعمارية.



فمن خلال تصميمه وحده، يعكس قصر الوطن التراث المعماري العربي برؤية معاصرة تتناسب مع القرن الحادي والعشرين. لذلك جمعنا لك في ما يلي بعض الحقائق المعمارية البارزة التي يجب أن تعرفها عن هذا المعلم الثقافي والسياحي.



1. يعكس قصر الوطن جماليات فن العمارة العربي عبر الأنماط والزخارف والأشكال الهندسية والألوان المستوحاة من طبيعة المنطقة. وقد استُخدم فيه 5,000 شكل هندسي وطبيعي ونباتي متنوع مستوحى من طبيعة العالم العربي.

2. صُنعت أبواب القصر من خشب القيقب الصلب والذي تم اختياره لمتانته ولونه الفاتح. واللافت أن الأبواب محلاة بالذهب الفرنسي عيار 23 قيراط، وتم نقش الرسوم عليها يدوياً، علماً أن صُنع كل باب استغرق 350 ساعة.

3. تتميز القاعة الكبرى في قلب قصر الوطن بطول وعرض يبلغان 100 متر. وتضم القاعة إحدى أكبر القباب في العالم التي يبلغ قطرها 37 متراً.

4. في القاعة الكبرى كذلك، تم اعتماد تصميم هندسي يستند إلى تقسيم الجدران ضمن ثلاثة مستويات بهدف إظهار هيكل القاعة؛ فالمستوى الأول بعلو 6.1 متر، والثاني 15.5 متراً، والثالث 21 متراً.

5. يقع قصر الوطن ضمن مجمع قصر الرئاسة الذي تبلغ مساحته 380 ألف متر مربع. وقد بُنيت واجهة القصر من الجرانيت الأبيض والحجر الجيري الذي يدوم لمئات الأعوام، وقد اختير اللون الأبيض باعتباره رمزاً للنقاء والسلام.