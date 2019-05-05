5 أسباب ستدفعك لزيارة هذا المعلم الثقافي في أقرب فرصة

المصدر: ابوظبي- الامارات اليوم



تتعدد المعالم الثقافية والسياحية في أبوظبي، ما يجعلها مقصد الزوار من كافة أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم. وقد أُضيف مؤخراً مَعلم ثقافي جديد إلى محفظة العاصمة الغنية بمعالم الجذب والمواقع السياحية، وسرعان ما أصبح أحد أهم أماكن الجذب السياحي في الدولة.



إنه بالطبع قصر الوطن الذي افتُتح مؤخراً، ليجسد صرحاً ثقافياً جديداً يحتضنه مجمع قصر الرئاسة. ويمثل القصر أحد رموز مسيرة الإنجاز والتقدم في الدولة. وإليك في هذا المقال أبرز الأسباب التي ستدفعك لزيارة هذا المعلم في أقرب فرصة.

تأمل في غنى ثقافة العالم العربي



حالما تدخل قصر الوطن، سيذهلك تصميمه الفريد الذي استُخدم فيه 5,000 شكل هندسي وطبيعي ونباتي متنوع مستوحى من طبيعة المنطقة. وفي المائدة الرئيسية، التي تعكس كرم الضيافة الإماراتية في ما يقدَّم لممثلي الدول الشقيقة والصديقة، ستكتشف عن قرب 149,000 قطعة فضية وكريستالية مصممة خصيصاً لقصر الوطن، إلى جانب المجموعة الخاصة من الهدايا الدبلوماسية المقدمة إلى الدولة.



تعرف إلى بعض من أندر المخطوطات في العالم



يمكنك في بيت المعرفة اكتشاف مجموعة واسعة من القطع الأثرية والمخطوطات التي تستعرض تاريخ الكتب في العالم العربي والمساهمات العربية في الحضارة الإنسانية في مختلف المجالات، أبرزها مخطوطة برمنجهام للقرآن الكريم، ومخطوطة أطلس في علم الفلك، وغيرها الكثير. وتماشياً مع عام التسامح، يعرض القصر الكتب السماوية الثلاثة، وهي القرآن الكريم والإنجيل ومزامير داوود، جنباً إلى جنب.



اكتشف مصدراً قيّماً للمعرفة والكتب



يضم قصر الوطن مكتبة القصر التي تعتبر وجهة أساسية للباحثين وطلاب المعرفة لاكتساب المعلومات في مختلف المجالات العلمية والثقافية، ضمن أجواء من الراحة والهدوء. وتحتوي المكتبة مجموعة متمزية تشمل أكثر من 52,151 مخطوطة وكتاب (ويُتوقع أن يصل عددها إلى 100 ألف)، ويصل إجمالي العناوين فيها إلى 40,955، ناهيك عن المكتبة الرقمية التي تحتوي على 16 مليون مادة متنوعة.



تمتع بعرض ضوئي متميز عند غروب الشمس



تضم الجولات في قصر الوطن عرضاً ضوئياً وصوتياً بعنوان "The Palace in Motion"، يُعرض على واجهة القصر، ويستعرض مسيرة التقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر رحلة مرئية من ثلاثة فصول تنتقل بالزائر من تاريخ الدولة العريق، إلى حاضرها المشرق، ورؤيتها لمستقبل أكثر ازدهاراً. ويمكنك مشاهدة العرض يومياً في تمام الساعة 7.30 مساءً لمدة 15 دقيقة.