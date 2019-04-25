تعرف إلى فريق أول وزارة افتراضية في العالم... وزارة اللا مستحيل

المصدر: فراس النعسان - دبي

كلف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمهام المكافآت السلوكية ضمن وزارة "اللا مستحيل" التي أطلقها سموه الثلاثاء الماضي لتكون الوزارة الافتراضية الأولى من نوعها عالميا.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتكليف ثلاثة وزراء بمهام وزارة اللا مستحيل في مرحلتها الأولى.

فقد كلف سموه عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بمهمة منصة المشتريات الحكومية، فيما كلف نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بمهمة اكتشاف المواهب الوطنية، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بمهمة الخدمات الاستباقية.