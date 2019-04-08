بالفيديو.. شاهد كيف يجتاز فريق من شرطة أبوظبي مغامرة بين الجبال

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نجح فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي لرياضات التحدي والمغامرة، في اجتياز مغامرة المسير الجبلي في جبل وادي نقب في إمارة رأس الخيمة بنجاح ولمدة 6 ساعات.

وأدى الفريق الذي يضم 13 منتسباً ومنتسبة المغامرة في مسار اتسم بصعوبة التضاريس الطبيعية من مرتفعات وبرك مائية ومنحدرات جبلية وعمل بروح معنوية عالية في اجتياز الصعوبات.

وأكد مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية، العقيد محمد عبيد بوعلي، حرص شرطة أبوظبي، على تنمية مهارات منتسبيها في مختلف الرياضات، ومن ضمنها رياضة التحدي والمغامرة، التي تتميز بالشجاعة والحماسة على اجتياز أصعب التحديات بنجاح، كما تعد أسلوباً رياضياً يتميز بالتشويق في تحدي المصاعب بصورة آمنة.

وكان الفريق حقق عدة إنجازات متميزة، في الموسم الرياضي الماضي، ويتلقى منتسبوه دورياً تدريبات على بطولات المغامرة والتحدي، التي تتميز بالمتعة والتشويق، وقد اجتاز العديد منهم المراحل المتقدمة في التدريبات، والتي تؤهلهم لخوض أقوى البطولات في رياضة التحدي والمغامرة.