بالفيديو.. فشل محمد صلاح وتعرضه لعقوبة!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشر موقع ليفربول عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتدريبات لاعبي الفريق التي سبقت مباراة ساوثامبتون يوم الجمعة في المرحلة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يظهر فيه النجم المصري محمد صلاح الأقل نجاحاً بين زملائه في تدريبات اللياقة البدنية.

وتظهر اللقطات تدريبات لاعبي فريق ليفربول أثناء خوضهم تحدي دقة التصويب على العارضة من مسافة 25 متراً، حيث تنافس اللاعبون في أجواء سادها المرح، وهو ما لم يتمكن النجم المصري من تحقيقه.

وشارك في التحدي إلى جانب صلاح، كلاً من الكرواتي العائد من الإصابة ديان لوفرين والهولندي جورجينيو فينالدوم وأليكس أوكسليد-تشامبرلين الذي يتعافى من الإصابة ويقترب من العودة إلى الملاعب بعد غياب استمر عدة أشهر.