شاهد فيديو أوقع رواد التواصل في حيرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهر فيديو لشاب وهو ينظر إلى نفسه في مرآة متجر، قبل أن يقوم بالتصغير "زوم آوت"، وعرض نسخة ثالثة من نفسه ومن بعدها انعكاساً رابعاً تاركا الملايين في حيرة من أمرهم وهو أنه في اللحظة الأخيرة، تنتقل الكاميرا إلى اليمين للكشف عن نسخة خامسة من الشاب ويدعى شون ريشوار يقف في منتصف المتجر، على ما يبدو بالقرب من المرآة.

وأكد الشاب البالغ من العمر 22 عاما أن شقيقه كريستيان الذي صوّر الفيديو وهما ليسا توأما، والشخص الوحيد الذي يظهر في الفيديو هو شون، وقد صدم هو وشقيقه أيضاً بالفيديو الذي صوّراه باستخدام مرايا غرفة تغيير الملابس بينما كانا يشعران بالضجر.

شاهد الفيديو: