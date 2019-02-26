مايكل جاكسون يترك فضيحة مكتوبة بخط يده

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال خبير خطوط يدوية إن إهداء وجد على كتاب مصور يظهر على غلافه صورة لولد عار، كتب بخط مايكل جاكسون، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويحمل الكتاب الذي قدمه جاكسون إلى مايكل ياكوبشاغن، الذي يزعم أنه أحد ضحايا ملك البوب، عنوان "الولد: مقالة صورية"، وتظهر على الغلاف صورة لولد عار تماما على شاطئ تتلاطمه الأمواج.

وكشف خبير الخط اليدوي، في مقابلة حصرية في برنامج "ليلة الأحد" على القناة السابعة، أن الرسالة المكتوبة "المتوترة" على الكتاب كانت بخط يد جاكسون نفسه.

وفي مقابلة أخرى ضمن نفس البرنامج، كشف الضحية المفترض جاكوبشاغن عن عدد من الرسائل "غير اللائقة" التي تلقاها من نجم البوب، بما في ذلك بعض الكتابات وقال إنها هدية من جاكسون.

غير أن خبير الخط اليدوي بارت باغيت قال إن الملاحظة التي عثر عليها في كتاب "الولد" المصور، كتبت بخط جاكسون نفسه "من دون شك"، مضيفا: "أنا متأكد بنسبة 100 في المئة أن الشخص الذي خط هذه الملاحظة هو مايكل جاكسون".