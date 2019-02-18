السعودية تنفي شراء محمد بن سلمان نادي مانشستر يوناتيد

المصدر: الرياض - رويترز

نفى وزير الاعلام السعودي تركي الشبانه اليوم الاثنين تقارير إعلامية عن سعي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لشراء نادي مانشستر يونايتد الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشيراً إلى أنه لا يوجد سوى اجتماع مع صندوق الثروة السعودي بشأن رعاية محتملة.



وقال الشبانه في حسابه على تويتر إن التقارير التي تفيد بأن الأمير محمد بن سلمان يعتزم شراء النادي "أخبار عارية عن الصحة تماماً".



وأضاف الشبانه "في حقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعاً مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية اعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية، ولم تسفر عن أي نتيجة".



وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية أمس الأحد أن ولي العهد السعودي يسعى لشراء يونايتد، وهو واحد من أكبر أندية كرة القدم من حيث الشعبية، مقابل 4.9 مليار دولار.