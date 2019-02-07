حقيقة طلب كاظم الساهر تغيير لقبه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكد مدير الأحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، والإقامة والجوازات في العراق، اللواء هيثم الغرباوي عدم وصول أي طلب من الفنان كاظم الساهر بشأن تغيير لقبه (اسم العائلة).

وأكد الغرباوي لـ"السومرية" أنه "في حال كان الطلب رسميا ومستحصل موافقة به من الوكيل الأقدم، فعلى المحامي التوجه إلى المديرية ومعه موافقة الوكيل ولا نمانع من تغيير اللقب".



وتداول عدد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي وثيقة مسرّبة من طلب تقدّم به الفنان كاظم الساهر إلى وزارة الداخلية العراقية يطلب فيه اعتماد شهرته "الساهر" لقباً رسمياً له بدلاً من لقبه الأصلي وهو السامرائي.

ووفق ما جاء في الطلب المنشور، أريد تغيير لقبي من "السامرائي" ‏إلى "الساهر"‏‏كون اللقب الأخير يمثل اسم الشهرة "كاظم الساهر|"، ‏ولكي لا يحصل اختلاف في ‏الأوراق ‏الشخصية الأخرى.