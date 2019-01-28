شاهد أعلى 10 رواتب في البريميرليج.. وسانشيز يتصدر القائمة

المصدر: فراس النعسان - دبي

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن قائمة محدثة لأعلى عشرة رواتب في البريميرليج تضم أسماء أبرز اللاعبين في الأندية الإنجليزية الشهيرة.

وقد تصدر التشيلي أليكسس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد الجديد، قائمة أكثر اللاعبين حصولاً على رواتب في الدوري الإنجليزي، حيث يتقاضي أسبوعياً نصف مليون جنيه استرليني.

وتضم القائمة، التي أصبحت الأكثر تداولاً على "تويتر" خلال الـ 12 ساعة الماضية:

سانشيز - (ماشستر يونايتد) 500 ألف إسترليني في الأسبوع

أوزيل - (أرسنال) 350 ألف إسترليني في الأسبوع

ستيرلينج - (مانشستر سيتي) 300 ألف إسترليني في الأسبوع

هاري كين - (توتنهام) 300 ألف إسترليني في الأسبوع

بوجبا - (مانشستر سيتي) 290 ألف إسترليني في الأسبوع

كانتي - (تشيلسي) 290 ألف إسترليني في الأسبوع

دي بروين - (ماشستر سيتي) 280 ألف إسترليني في الأسبوع

هيجواين - (تشيلسي) 270 ألف إسترليني في الأسبوع

لوكاكو - (مانشستر يونايتد) 220 ألف إسترليني في الأسبوع

أجويرو - (ماشستر سيتي) 220 ألف إسترليني في الأسبوع