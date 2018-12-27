مهرجان الرحالة ..قصص وحكايا

المصدر: دبي- الامارات اليوم

شهدت فعاليات مهرجان الرحالة العالمي، مشاركة واسعة من طرف الرحالة الإماراتيين والعرب و الاجانب الذين جابوا العالم بوسائل مختلفة مثل الدراجات النارية والهوائية والقوارب الشراعية والسيارات ومشياً على الأقدام، إضافة إلى متسلقي الجبال والمتزلجين.

وتضمَّنَ المهرجان العديد من الأنشطة المتنوعة، بما في ذلك عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية المثيرة لبعض المغامرات والأسفار التي عاشها الرحالة، وتنظيم معرضاً للصور الفوتوغرافية ضمَّ مجموعة متميزة لصور التقطها الرحالة بأنفسهم خلال تجوالهم عبر قارات العالم، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والمحاضرات التي سلَّطَت الضوء على أهم الأنشطة التي قام بها الرحالة حيث قدّم كل رحال عصارة تجربته من خلال المحاضرات التي ألقاه على الحضور وأيضاً الجلسات الحوارية تشمل كافة الجوانب والمواضيع التي تهمهم.

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