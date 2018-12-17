محامي الرئيس الأميركي: لقاء ترامب مع مولر «على جثتي»

المصدر: واشنطن - د ب أ

قال محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب رودي جولياني، إن الرئيس لن يلتقي بالمحقق الخاص روبرت مولر ليجيب عن أسئلة بشأن تحقيقات في التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية «إلا على جثتي».

وذكر جولياني في تصريحات نقلتها وكالة أنباء بلومبرغ أن ترامب يرفض تماما مقابلة مولر.

وهذه هي أول تصريحات علنية لجولياني منذ صدور حكم بالسجن ثلاثة أعوام في 12 ديسمبر ضد محامي ترامب السابق مايكل كوهين في جرائم من بينها دفع أموال لشراء صمت امرأتين اتهمتا ترامب بإقامة علاقات معهما.

وينتقد ترامب تحقيق مولر، الذي يستقصي حقائق في مدى التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية الأخيرة التي أوصلت ترامب إلى البيت الأبيض.